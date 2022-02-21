Разработать модуль для считывания QR-кода на ТСД (на PYTHON)

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки769 просмотров
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В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл.

P.S.

Исходные коды необходимо будет передать заказчику.

Python
2 года назад
guest_16451545735214
2 года в сервисе
Был
2 года назад