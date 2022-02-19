Настройка NFC метки для ApplePay

В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно особым образом прошить NFC метку так, чтобы при контакте с ней смартфона Apple происходил запуск приложения Wallet или активировалась функция оплаты ApplePay.
В сценарии использования пользователь будет прикладывать смартфон к метке с логотипом бесконтактной оплаты. Сама метка - это программируемый чип, емкостью 896 байт. В него можно прошить ссылку или кастомный скрипт.
Похожее приложение для работы с NFC
https://apps.apple.com/ua/app/nfc-tools/id1252962749?l=ru
В приоритете работа с исполнителем, который имеет опыт работы с NFC метками или имеет хотя-бы базовое представление, что это такое.
Пишите, если вас заинтересовал проект, обсудим детали. Буду рад сотрудничать c вами!
https://developer.apple.com/documentation/corenfc/building_an_nfc_tag-reader_app
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