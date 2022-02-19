Настройка NFC метки для ApplePay

Нужно особым образом прошить NFC метку так, чтобы при контакте с ней смартфона Apple происходил запуск приложения Wallet или активировалась функция оплаты ApplePay.

В сценарии использования пользователь будет прикладывать смартфон к метке с логотипом бесконтактной оплаты. Сама метка - это программируемый чип, емкостью 896 байт. В него можно прошить ссылку или кастомный скрипт.

Похожее приложение для работы с NFC

https://apps.apple.com/ua/app/nfc-tools/id1252962749?l=ru

В приоритете работа с исполнителем, который имеет опыт работы с NFC метками или имеет хотя-бы базовое представление, что это такое.

Пишите, если вас заинтересовал проект, обсудим детали. Буду рад сотрудничать c вами!

https://developer.apple.com/documentation/corenfc/building_an_nfc_tag-reader_app