В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать WPF приложение с БД, за подробностями и тз пишите в личные сообщения
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