WPF Приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки704 просмотра
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Необходимо сделать WPF приложение с БД, за подробностями и тз пишите в личные сообщения

2 года назад
guest_16211867365341
3 года в сервисе
Был
2 года назад