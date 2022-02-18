Приложение для Android и кнопку для скачивания:

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки943 просмотра
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Cделать простейшее приложение и кнопку для скачивания по QR коду на сайт:

В самом приложении нужна одна единственная функция пока:

Вход в отчет владельца просто по уникальной ссылке с токеном и закрепить это в меню телефона просто значком.

Пока все, позже нужно будет, чтобы загарался красный кружочек на кнопке, когда будут появляться события в отчете, требующие внимание.

AndroidПриложение для Android
2 года назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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