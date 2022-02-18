Приложение для Android и кнопку для скачивания:

В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cделать простейшее приложение и кнопку для скачивания по QR коду на сайт:
В самом приложении нужна одна единственная функция пока:
Вход в отчет владельца просто по уникальной ссылке с токеном и закрепить это в меню телефона просто значком.
Пока все, позже нужно будет, чтобы загарался красный кружочек на кнопке, когда будут появляться события в отчете, требующие внимание.
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