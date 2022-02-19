Мобильное приложение для настройки прокси

Нужно реализовать мобильное приложение на Android по настройке прокси без root-прав. Сейчас вообще есть два таких приложения, но одно из них требует root-права.

1. ProxyDroird - требует root-права - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.proxydroid&hl=en&gl=US

2. Drony - не требует root-прав - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sandrob.drony&hl=en&gl=US

Нужно, соответственно, разработать приложение по аналогии Drony, но там очень перегруженный интерфейс и столько функционала не нужно. Нужна только настройки прокси (не поднятие прокси с устройства, а настройка сторонних приватных прокси). Пример дизайна можно будет взять с Potatso Lite (оно на iOS) https://apps.apple.com/ru/app/potatso-lite/id1239860606. В дальнейшем будет необходима поддержка приложения.

Подробного ТЗ нет - планируем разработать его с исполнителем. Сейчас хотелось бы понимать стек и технологии, на котором вы сможете это сделать и примерную цену/сроки.

Если не сможете сказать сроки примерные, то назовите, пожалуйста, вашу почасовую ставку и количество часов, которое сможете уделять разработке в неделю.