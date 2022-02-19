Мобильное приложение для настройки прокси

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки644 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно реализовать мобильное приложение на Android по настройке прокси без root-прав. Сейчас вообще есть два таких приложения, но одно из них требует root-права.

1. ProxyDroird - требует root-права - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.proxydroid&hl=en&gl=US

2. Drony - не требует root-прав - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sandrob.drony&hl=en&gl=US

Нужно, соответственно, разработать приложение по аналогии Drony, но там очень перегруженный интерфейс и столько функционала не нужно. Нужна только настройки прокси (не поднятие прокси с устройства, а настройка сторонних приватных прокси). Пример дизайна можно будет взять с Potatso Lite (оно на iOS) https://apps.apple.com/ru/app/potatso-lite/id1239860606. В дальнейшем будет необходима поддержка приложения.

Подробного ТЗ нет - планируем разработать его с исполнителем. Сейчас хотелось бы понимать стек и технологии, на котором вы сможете это сделать и примерную цену/сроки.

Если не сможете сказать сроки примерные, то назовите, пожалуйста, вашу почасовую ставку и количество часов, которое сможете уделять разработке в неделю.

2 года назад
yulyaOrlova1804
Юлия 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать модуль для считывания QR-кода на ТСД (на PYTHON)

    В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.

    Python
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка мобильного приложения для андроид и ioc

    $600

    Необходима разработка мобильного приложения для андроид и ioc. Приложение нацелено на получение информации пользователем по типу новостней. Где пользователь сможет ознакамливаться с новой информацией предоставляемой приложением. Все возможные пути пользователя описанны в схеме. Так же там представлен beta дизайн который должен ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка NFC метки для ApplePay

    Нужно особым образом прошить NFC метку так, чтобы при контакте с ней смартфона Apple происходил запуск приложения Wallet или активировалась функция оплаты ApplePay. В сценарии использования пользователь будет прикладывать смартфон к метке с логотипом бесконтактной ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение для Android и кнопку для скачивания:

    Cделать простейшее приложение и кнопку для скачивания по QR коду на сайт: В самом приложении нужна одна единственная функция пока: Вход в отчет владельца просто по уникальной ссылке с токеном и закрепить это в меню телефона ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Flutter-разработчик c опытом работы с картами

    Более подробную информацию о проекте предоставим по запросу, а ТЗ – после подписания NDA. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на Flutter и способ связи.

    Flutter
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно разработать копию приложения

    Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    2 года назад