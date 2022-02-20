Мобильное приложение магазина

У нас есть интернет магазин , интеграция с «мой склад» .

Нужно сделать на основе этого приложение под андроид и айос

по дизайну – основываемся на наш сайт ,

самое важное , что я хотел бы получить от кандидата в отклике – обмен с системой мой склад , весь товар и остатки у нас там , как происходит обмен , как это все делается , нудно дать комментарии. С сайтом например по апи можно делать , в нашем случае вооьще связали готовым решением с Битрикс . А вот как в приложениях делать – нет представления.