Мобильное приложение магазина

Суть приложения-изучение языка. Должно быть несколько вкладок, в которых будут размещены словари, книги, учебники и тому подобное. там должно быть 10 вкладок. 1 - словари 2 - сказки 3 - школьные учебники 4 - тексты с ...
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У нас есть интернет магазин , интеграция с «мой склад» .
Нужно сделать на основе этого приложение под андроид и айос
по дизайну – основываемся на наш сайт ,
самое важное , что я хотел бы получить от кандидата в отклике – обмен с системой мой склад , весь товар и остатки у нас там , как происходит обмен , как это все делается , нудно дать комментарии. С сайтом например по апи можно делать , в нашем случае вооьще связали готовым решением с Битрикс . А вот как в приложениях делать – нет представления.
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