Создание WebView на базе нашего ЛП

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки644 просмотра
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Добрый день, для МВП необходимо реализовать вебвью приложение для Андройд - сейчас думаем где должен быть реализован функционал (личный кабинет, билинг и еще некоторые функции).

Просьба откликнуться кого заинтересовало для обсуждения детального возможных вариантов реализации.

Сейчас функционал частично реализован на базе Вордпресс - веб версия приложения. 

От меня - подробное тз. 

2 года назад
guest_164535189446
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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