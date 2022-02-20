Требуется сделать API мобильного приложения

В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать API на NodeJS.
стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ
Оплата почасовая - через трекер.
В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемая оплата часа работы.
Команды, студии - не интересны. Работа только напрямую с разработчиком.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать приложение для подписания PDF документов электронной подписью (на базе КриптоПро). Документы хранятся на отдельном сервере, авторизация к которому осуществляется по HTTP протоколу (через API). Приложение должно выводить пользователю список документов на подписание (с возможностью ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно реализовать мобильное приложение на Android по настройке прокси без root-прав. Сейчас вообще есть два таких приложения, но одно из них требует root-права. 1. ProxyDroird - требует root-права - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.proxydroid&hl=en&gl=US 2. Drony - не требует root-прав - ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $600
Необходима разработка мобильного приложения для андроид и ioc. Приложение нацелено на получение информации пользователем по типу новостней. Где пользователь сможет ознакамливаться с новой информацией предоставляемой приложением. Все возможные пути пользователя описанны в схеме. Так же там представлен beta дизайн который должен ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно особым образом прошить NFC метку так, чтобы при контакте с ней смартфона Apple происходил запуск приложения Wallet или активировалась функция оплаты ApplePay. В сценарии использования пользователь будет прикладывать смартфон к метке с логотипом бесконтактной ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать WPF приложение с БД, за подробностями и тз пишите в личные сообщенияМобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Cделать простейшее приложение и кнопку для скачивания по QR коду на сайт: В самом приложении нужна одна единственная функция пока: Вход в отчет владельца просто по уникальной ссылке с токеном и закрепить это в меню телефона ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Более подробную информацию о проекте предоставим по запросу, а ТЗ – после подписания NDA. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на Flutter и способ связи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт2 года назад