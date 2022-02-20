Создать андроид приложение

Суть приложения-изучение языка. Должно быть несколько вкладок, в которых будут размещены словари, книги, учебники и тому подобное.

там должно быть 10 вкладок. 1 - словари 2 - сказки 3 - школьные учебники 4 - тексты с переводом 5 - тексты без перевода 6 - аудиофайлы 7 - стихи 8 - песни 9 - поговорки 10 - разговорники

в каждой вкладке будут находиться pdf файлы, документ Microsoft Word или аудиофайлы в количестве от 3 до 30 штук

материал должен открываться в самом приложении

приложение должно быть без регистрации

Мне также понадобятся исходники

В принципе весь учебный материал из этой группы ВК должен быть перенесён в приложение https://vk.com/karjalan_kieli