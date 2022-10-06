alxndrachv

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1bjv8-FNJdGvfuE8zCtNBC5gfCzXAlDFn/edit Дизайн пейвола - https://www.figma.com/file/Oyzn4s8b9zeBL2myRZNAdQ/PDP-Fortnite?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=0dRc8T7zxKCSwysT-0 Само приложение готово, нужно его доработать согласно ТЗ. Дизайн всего приложения - https://www.figma.com/file/ge2ZYrffkfz5UbeLhLQqc1/Fortnite-App-Full?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=RTuYWZtVKTXqhfqe-0
- $200Мобильные приложения2 заявкиОткрыт18 дней назад
Необходимо сделать 2 иконки для мобильного приложения. Тематика - IPL по крикету. Прилагаю примеры иконок, но их делали для чм-2022. Иконки в цветах IPL-2023 + мяч и бита для крикета, возможно кубок. Текст - на одной иконке ...Завершен9 месяцев назад
Необходимо сделать пак графики для гугл плей. Пак: 4 картинки 1920х1080 и баннер 1024х500. Прикреплю пример. По цветам думаю красный/фиолетовый/синий. В примере видно, какие элементы можно использовать, возможно у вас будут идеи получше, с удовольствием ...Баннеры11 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $400
Необходимо разработать приложение для Android с функцией подписки. Подробное ТЗ и дизайн прикрепляю к заданию. Дизайн: https://www.figma.com/file/362yQCTykGqjJw0OPwSsuT/MP-Mods-(Copy)?node-id=588%3A2&t=NF8zCVTCAqt7F8Jn-1Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Дизайн и ТЗ прикрепляю. Тематика - слоты. Ищу разработчика, у которого есть опыт разработки подобных приложений и который сможет сделать приложение быстро и качественно. [url=https://www.figma.com/file/kzq1DgCro4rfW3jpnu6kZ1/Thunder-Slots-10%2F02%2F22?node-id=0%3A1&t=dJQ31RwhjOXgxSds-1]https://www.figma.com/file/kzq1DgCro4rfW3jpnu6kZ1/...[/url]Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Разработать мобильное приложение для IOS. ТЗ нечеткое, так как с ios работаю в первый раз и скорее всего понадобится консультация программиста для того, чтобы закончить ТЗ. Есть много вопросов по реализации проекта, в которых сомневаюсь и хотелось ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Очень нужно восстановить доступ к серверу console.cloud.google.com . Доступ был через teamviewer, скорее всего из-за того, что давно не заходила, слетел пароль тимки. Возможно кто-то раньше работал с данными серверами и сможет помочь с данной проблемой.Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо разработать мобильное приложение с простой игрой и вебвью. Дизайн игры https://www.figma.com/file/vZtT0VIeCwTcgy4hiJjpym/Aviator?node-id=0%3A1&t=sA1yyZUUsYy4U0Mv-1 По вебвью предоставлю информацию при обсуждении. Также необходимо разработать управление вебвью (если возможно, то api). Либо возможно будут предложения от вас, так как не знаю ...Мобильные приложения9 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разобрать apk приложения. Исходников, к сожалению, нет. Важно посмотреть как устроено приложение и какие функции используются. Апк и более подробное описание при обсуждении.Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо разобрать apk приложения. Исходников, к сожалению, нет. Важно посмотреть как устроено приложение и какие функции используются. Апк и более подробное описание при обсуждении.Мобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо сделать иконку тематики ЧМ по футболу 2022 в катаре. Цвета чм, на иконке мяч и кубок, либо что-то связанное с футболом.Завершенгод назад
Задача: написать описание для мобильного приложения на тему чемпионата мира по футболу 2022. В тексте должны быть все ключи, которые выдам при обсуждении. Количество символов - 4к с пробелами. Задача срочная, надеюсь найти копирайтера, который ...Копирайтинг2 заявкиЗакрытгод назад
Ищу разработчика, у которого есть аккаунт разработчика в Google Play с приложением. Необходима помощь с публикацией нашего мобильного приложения. Стоимость договорная.Мобильные приложения13 заявокЗакрытгод назад
- $50
Необходимо сделать иконку для мобильного приложения. Тематика - чемпионат мира по футболу 2022. ТЗ при обсуждении.Завершенгод назад
- $50
Необходимо сделать иконку для приложения тематики казино. Цвета - золото, черный, белый. Более подробное описание при обсужденииЗавершенгод назад
- $18
Необходимо сделать иконку для мобильного приложения для гугл плей. Примеры и стилистику сброшу при обсуждении.Завершенгод назад
- $100
Есть скриншоты и баннер, необходимо сделать очень хорошую и красивую иконку в таком же стиле. Надпись либо казино онлайн, либо просто казино.Завершенгод назад
- $40
Есть скриншоты и баннер, необходимо сделать очень хорошую и красивую иконку в таком же стиле. Надпись либо казино онлайн, либо просто казино (лучше первый вариант).Завершенгод назад
Есть скриншоты и баннер, необходимо сделать очень хорошую и красивую иконку в таком же стиле. Надпись либо казино онлайн, либо просто казино (лучше первый вариант).Баннеры2 исполнителяЗавершенгод назад
Подробная информация в ТЗ. Необходимо сделать андроид приложение со слотами с хорошей логикой и вебвью.Рассмотрю ваши предложения по стоимости.Мобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад