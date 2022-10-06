alxndrachv

Разработать мобильное приложение для IOS. ТЗ нечеткое, так как с ios работаю в первый раз и скорее всего понадобится консультация программиста для того, чтобы закончить ТЗ. Есть много вопросов по реализации проекта, в которых сомневаюсь и хотелось ...