alxndrachv

Александра alxndrachv

 
26 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
18 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$503
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Иконка для приложения Google Play СРОЧНО
Александра, спасибо за проект! Коммуникация, постановка задачи, оплата — всё здорово! Приятно иметь дело с такими заказчиками. Рекомендую!
Отличная работа! Исполнитель всегда на связи, не смотря на выходные дни. Иконки выполнены с учетом всех требований и пожеланий, несмотря на отсутствие четкого ТЗ. Было приятно работать с данным исполнителем, рекомендую!
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
год назад
Иконка для мобильного приложения ЧМ 2022
Нечего не поменялось ! Все супер! 🧡 Очень приятный и добрый человек 🧡 🎯Четко поставленная задача! 🎯 🔥Своевременная оплата!🔥 😊 Всегда на связи! 😊 💼Работаем дальше! 💼
Работаем уже не первый раз, работа всего выполняется в срок и в соответствии со всеми требованиями. Обычно четкого ТЗ у меня нет, дизайнер проявляет максимум креатива и делает отличные иконки!
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$50
10 баллов
год назад
Иконка для мобильного приложения
🧡 Очень приятный и добрый человек 🧡 🎯Четко поставленная задача! 🎯 🔥Своевременная оплата!🔥 😊 Всегда на связи! 😊 💼Работаем дальше! 💼
Иконка понравилась, сделана очень красиво и в заданные сроки, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Сделать иконку для приложения гугл плей
Всё было замечательно. Спасибо
Отличная работа, рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Сделать иконку для приложения Google play
Всё здорово
Отличная работа! Исполнитель выполнил все правки и смог сделать именно то, что мне было нужно. Спасибо!
Ответный отзыв