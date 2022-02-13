OKSmaleyyy

Ищем специалиста по бэклинкам для наращивания качественной ссылочной массы с доменов DR > 40 в Северной Америке и Европе. Опыт работы с западными рынками обязателен. Начнем с тестового задания на 10 ссылок, возможен долгосрочный контракт при успешном выполнении.
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Требуется создание 100 качественных обратных ссылок для сайта на итальянском языке, посвященного медицине и здоровому образу жизни. Необходимы ссылки с тематических ресурсов, чтобы улучшить видимость в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется качественное прогревание домена (com) для холодной рассылки писем. Ищется фрилансер с опытом в этой области, готовый предложить свою помощь и указать цену за услуги.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Требуется опытный специалист для создания онлайн магазина на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Необходима настройка функционала и дизайна магазина.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
- $1100
Нужен маркетолог для продвижения модуля программы лояльности для онлайн магазинов на базе WooCommerce. Цель - достичь 1000 активных установок, используя пробную версию и скидки. В сопроводительном письме укажите 3 первых шага для продвижения продукта. Бюджет предоставляется.Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется накрутка активных установок для Wordpress плагина. Укажите желаемое количество установок и стоимость услуги. Задача ориентирована на увеличение популярности плагина.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо извлечь email всех зарегистрированных пользователей с указанного сайта по URL. Доступа к сайту нет. Результаты должны быть представлены в виде Excel-таблицы. Укажите приблизительную цену за выполнение задания для одного сайта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем фрилансера для простой установки нашего официального WordPress плагина для создания таблиц. Плагин безопасен, установка из каталога WordPress. Подходит для владельцев сайтов, готовых оставить плагин активным на некоторое время.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простое Android-приложение с тремя экранами. Первый экран для ввода имени с кнопкой далее, второй экран с одной кнопкой, которая при нажатии выводит случайное предложение и соответствующую картинку, используя введенное имя. Также на втором экране должна быть кнопка для закрытия приложения.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад