OKSmaleyyy

Требуется разработать простое Android-приложение с тремя экранами. Первый экран для ввода имени с кнопкой далее, второй экран с одной кнопкой, которая при нажатии выводит случайное предложение и соответствующую картинку, используя введенное имя. Также на втором экране должна быть кнопка для закрытия приложения.