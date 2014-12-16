Нужна помощь с фреймворком Codeigniter

HTML-версткаЗакрыт7 заявок119 просмотров
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Есть проект написанный на фреймворком Codeigniter, нужно помочь вставить рекламу в статью.

Обязательное условие опыт работы с данным фреймворком.

Оплата в рублях без привязки к курсу доллара.

9 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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