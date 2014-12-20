Вёрстка E-mail письма

$20
HTML-версткаЗавершен13 заявок178 просмотров
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Ищу исполнителя, который преобразует из PSD формата в HTML (E-mail) письмо

Этот файл будет загружаться в письмо и поэтому он должен просматриваться любой почтой.

Картинки и прочие элементы буду загружать на сайт, что бы не прикреплять к письму.

9 лет назад
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. В своём деле мастер. Если закзчик не опытный, то он подскажет и посоветует.... Идет на компромиссы в сделке. Рекомендую
Дмитрий - прекрасный заказчик. Все правки по делу, все требования и замечания четко по макету, никакого отклонения от ТЗ. Оплата в срок, от сотрудничества только положительные эмоции!
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