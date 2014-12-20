Вёрстка E-mail письма

Здравствуйте. Надо сверстать одностраничник с ефектами jQuery. Адаптивный под расширения 630х1024, 1024х576, 2560х1440. Кросбраузерность, валидный 100%. Если можно сделать на Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя, который преобразует из PSD формата в HTML (E-mail) письмо
Этот файл будет загружаться в письмо и поэтому он должен просматриваться любой почтой.
Картинки и прочие элементы буду загружать на сайт, что бы не прикреплять к письму.
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