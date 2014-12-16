Сверстать сайт и натянуть на друпал

Верстка сайта-визитки. Структура страниц однотипная. Из "особенностей" использование JQuery для прокручивание блокового контента (переход между меню/возврат на галавную), встаивание видео в фон сайта?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно, чтобы все было сделано "под ключ". Я даю PSD, получаю готовый работающий сайт с обновленным дизайном. Сайт plast-board.ru. Верстка всех страниц, но ничего сложного.
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