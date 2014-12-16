Сверстать главную страцу сайта

Добрый день! В нашу команду требуется верстальщик. Отличное знание: HTML, CSS, Навыки работы с js и явоскриптом Проекты разные от простых до сложных. Так же разные объемы, от 1 страницы и выше. Опыт работы и наличие портфолио — ...
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Нужно сверстать главную страницу сайта без ошибок, очень качественно, блочная верстка html 5
Шаблон пришлю в .psd
Бюджет 1200 рублей.
Срок 2 дня
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!
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