makarovmaka

Максим Чепурной makarovmaka

 
40 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Дизайн текста на сайте

    Доброе всем время суток! Ищу специалиста, который занимается дизайном/версткой текстов на сайте. [b]Суть задачи[/b]: есть сайт, большинство текстов оформлены обычным полотном. Нужно на примере одной страницы сверстать текст, чтобы он выглядел более привлекательным. Пример того, что я имею ввиду ...

    Тексты для сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция партнерской программы отелей на сайт

    Доброе всем время суток! Задача следующая: хотим интегрировать на сайт otdyhaem.com.ua (cms drupal 6) партнерскую программу https://www.travelpayouts.com/, а именно сервис бронирования отелей. Мы хотим на свой сайт интегрировать отели с возможностью поиска по ним. Отели должны быть разбиты ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизация отчетности в Гугл аналитикс.

    Добрый день, необходимо Создать скрипты, которые будут вытягивать данные из сервисов Google Analytics и seolib.ru по заданным критериям, на основе вытянутых данных должны формироваться отчеты в doc файле с возможностью последующего редактирования. Более детальная информация в приложенном ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка Ubercart

    Доброе время суток! У меня на сайте есть задача реализовать аналогичный функционал, как на данном сайте http://1001guide.ru/ekskursii/frantsiya/paris/27-obzornaya-ekskursiya-po-parizhu/ Есть товар, в моем случае это тур. При заказе нужно указать количество детских и взрослых билетов. Интернет магазин работает на Drupal 6 ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Значки для туристического сайта

    Всем добрый день! Для туристического http://otdyhaem.com.ua хотел бы заказать следующие значки для анкеты частного сектора - кухонная плита - столовый набор (в виде посуды(тарелки, стаканы, рюмки) и приборов(ножи, ложки,,вилки)) - кухонный набор (в виде посуды(кастрюлей, сковородки) и приборов(половник, шумовка, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
alekseyguriev
Алексей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка Ubercart
Хороший заказчик. Своевременно и в полном объеме оплатил доработки.
Работа выполнена качественно и очень оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
KrisBondarenko
Христина 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Значки для туристического сайта
Четко поставленная задача, своевременная оплата, никуда не пропадал. Сотрудничеством очень доволена. Буду рада поработать еще. Рекомендую.
Хотел бы оставить отзыв от проделанной работе. Выполнено все в срок с учетом всех требований. Рекомендую Христину, как ответственного и профессионального исполнителя!
Ответный отзыв