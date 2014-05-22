makarovmaka

Доброе всем время суток! Ищу специалиста, который занимается дизайном/версткой текстов на сайте. [b]Суть задачи[/b]: есть сайт, большинство текстов оформлены обычным полотном. Нужно на примере одной страницы сверстать текст, чтобы он выглядел более привлекательным. Пример того, что я имею ввиду ...