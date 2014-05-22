makarovmaka

Доброе всем время суток! Ищу специалиста, который занимается дизайном/версткой текстов на сайте. [b]Суть задачи[/b]: есть сайт, большинство текстов оформлены обычным полотном. Нужно на примере одной страницы сверстать текст, чтобы он выглядел более привлекательным. Пример того, что я имею ввиду ...
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброе всем время суток! Задача следующая: хотим интегрировать на сайт otdyhaem.com.ua (cms drupal 6) партнерскую программу https://www.travelpayouts.com/, а именно сервис бронирования отелей. Мы хотим на свой сайт интегрировать отели с возможностью поиска по ним. Отели должны быть разбиты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо Создать скрипты, которые будут вытягивать данные из сервисов Google Analytics и seolib.ru по заданным критериям, на основе вытянутых данных должны формироваться отчеты в doc файле с возможностью последующего редактирования. Более детальная информация в приложенном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброе время суток! У меня на сайте есть задача реализовать аналогичный функционал, как на данном сайте http://1001guide.ru/ekskursii/frantsiya/paris/27-obzornaya-ekskursiya-po-parizhu/ Есть товар, в моем случае это тур. При заказе нужно указать количество детских и взрослых билетов. Интернет магазин работает на Drupal 6 ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем добрый день! Для туристического http://otdyhaem.com.ua хотел бы заказать следующие значки для анкеты частного сектора - кухонная плита - столовый набор (в виде посуды(тарелки, стаканы, рюмки) и приборов(ножи, ложки,,вилки)) - кухонный набор (в виде посуды(кастрюлей, сковородки) и приборов(половник, шумовка, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад