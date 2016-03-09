aserov12323

Нужно заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке. передам ключи и файлы для редактирования архивом. [url=https://www.softaculous.com/demos/jobberBase]демка[/url]
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам нужен запоминающийся логотип. Для вебсайта, а в дальнейшем для печати на белых майках или наклейки на стекла в ресторанах. Примеры того что нам нравится, подробности, ТЗ и детали оплаты по ссылке. http://doleru.com/index.php?page=item&id=510 Обсуждается. Всем спасибо.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS Проблема с CSS\JS Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: [url=http://market.osclass.org/themes/real-estate/real-estate-theme_50]market.osclass.org/themes...[/url] использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: [url=http://market.osclass.org/themes/real-estate/real-estate-theme_50]market.osclass.org/themes...[/url] использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет. работа на 10 минут тем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад