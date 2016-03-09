aserov12323

Нам нужен запоминающийся логотип. Для вебсайта, а в дальнейшем для печати на белых майках или наклейки на стекла в ресторанах. Примеры того что нам нравится, подробности, ТЗ и детали оплаты по ссылке. http://doleru.com/index.php?page=item&id=510 Обсуждается. Всем спасибо.