aserov12323

Артем Милеев aserov12323

 
41 годСША/Бостон
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нам нужен логотип

    Нам нужен запоминающийся логотип.  Для вебсайта, а в дальнейшем для печати на белых майках или наклейки на стекла в ресторанах. Примеры того что нам нравится, подробности, ТЗ и детали оплаты по ссылке. http://doleru.com/index.php?page=item&amp;id=510 Обсуждается. Всем спасибо.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS(css-JS)

    $50

    Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS Проблема с CSS\JS Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: [url=http://market.osclass.org/themes/real-estate/real-estate-theme_50]market.osclass.org/themes...[/url] использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.

    JavascriptCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS

    Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: [url=http://market.osclass.org/themes/real-estate/real-estate-theme_50]market.osclass.org/themes...[/url] использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет. работа на 10 минут тем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
APTMACTEP
Сапачев 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Заменить reCaptcha v1 на v2 версию в Jobberbase движке
Четкая постановка задачи и оплата выполненной работы с "премией" - рекомендую
Отличная работа. Выполненно качественно и раньше срока.
Ответный отзыв
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS(css-JS)
Хорошый заказчик
Тарас, выполнил отличную работу. Сделано качественно и в срок. Работа выполнялась даже в ночное время. Рекомендую для сложных проектов.
Ответный отзыв