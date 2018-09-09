Доработки сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки170 просмотров

Требуется внести некоторые доработки на сайте. CMS Битрикс. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси.  

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.  

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.  

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.  

Студиям не беспокоить!

7 лет назад
ivansmir81
Иван 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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