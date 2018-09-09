Доработки сайта на joomla

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Здравствуйте!

Нужно доработать адаптивность, адаптация с 1366px

сделать кроссбраузерным

установить и настроить несколько модулей

установить скрипт или плагин Уведомление об использовании файлов cookie

сайт скину по ссылке

Joomla
7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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