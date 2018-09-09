Натянуть вёрстку на WordPress

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Структура сайта

1.Главная

1.1. Проекты

1.1.1. Жилые объекты

﻿1.1.1.1. Экстерьеры

﻿1.1.1.2. Проект_1

﻿...

﻿1.1.1.n Проект_n

1.1.2. Коммерческие объекты

﻿1.1.2.1. Проект_1

﻿...

﻿1.1.2.n Проект_n

1.3. Услуги

1.4. Блог

Блог - просто оставить функционал блога WP с дизайном от выбранной мной темы, т.е. Нужно будет к существующей теме добавить несколько страниц.

Главная страница - https://yadi.sk/i/yoicMxh47auEnQ

Всё, что нужно по главной странице - это меню и форма обратной связи.

Данные из формы обратной связи должны просто отправляться на почту.

Почта должна отправляться через smtp. Для этого можно использовать плагин postman или можете предложить свой.

В остальном просто вставляем верстку как есть.

Проекты - https://yadi.sk/i/PLdBmt7sr3uGWg

Страницы "Жилые объекты" и "Коммерческие объекты" выглядят так же как "Проекты", только выделена соотвествующая кнопка фильтра и показываются не все проекты (дочерние страницы разделов "Жилые объекты", "Коммерческие объекты", "Экстерьеры"), а только список дочерних страниц этой страницы.

Для демонстрации работы пагинации сначала выводить по 3 проекта на страницу. Количество проектов на странице должно редактироваться через константу в конфиге или опцию в админке если захотите.

Страница одного проекта представляет из себя фотогалерею вот отображением фотографий как здесь https://www.tolkointeriors.ru/oskoguestfloor, т.е. просто сразу крупные друг под другом. Нужно подобрать соответствующий плагин фотогалереи доработать существующий, но тогда это нужно сделать как-то так, чтобы плагин всё равно можно было обновлять. Либо написать свой.

Страница "Услуги" - просто текстовая, т.е. просто вставлять содержимое из wisiwyg между хедером и футером https://yadi.sk/i/vfzysJ77wOLgKg