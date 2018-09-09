Натянуть вёрстку на WordPress

Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress. Пишите Цену, Сроки. Спасибо за внимание.
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Заявки без предварительных сроков и цены не рассматриваются. Если нужно что-то уточнить чтобы дать оценку - пишите вопросы в личку на этом сайте либо прямо в заявке.
Структура сайта
1.Главная
1.1. Проекты
1.1.1. Жилые объекты
1.1.1.1. Экстерьеры
1.1.1.2. Проект_1
...
1.1.1.n Проект_n
1.1.2. Коммерческие объекты
1.1.2.1. Проект_1
...
1.1.2.n Проект_n
1.3. Услуги
1.4. Блог
Блог - просто оставить функционал блога WP с дизайном от выбранной мной темы, т.е. Нужно будет к существующей теме добавить несколько страниц.
Главная страница - https://yadi.sk/i/yoicMxh47auEnQ
Всё, что нужно по главной странице - это меню и форма обратной связи.
Данные из формы обратной связи должны просто отправляться на почту.
Почта должна отправляться через smtp. Для этого можно использовать плагин postman или можете предложить свой.
В остальном просто вставляем верстку как есть.
Проекты - https://yadi.sk/i/PLdBmt7sr3uGWg
Страницы "Жилые объекты" и "Коммерческие объекты" выглядят так же как "Проекты", только выделена соотвествующая кнопка фильтра и показываются не все проекты (дочерние страницы разделов "Жилые объекты", "Коммерческие объекты", "Экстерьеры"), а только список дочерних страниц этой страницы.
Для демонстрации работы пагинации сначала выводить по 3 проекта на страницу. Количество проектов на странице должно редактироваться через константу в конфиге или опцию в админке если захотите.
Страница одного проекта представляет из себя фотогалерею вот отображением фотографий как здесь https://www.tolkointeriors.ru/oskoguestfloor, т.е. просто сразу крупные друг под другом. Нужно подобрать соответствующий плагин фотогалереи доработать существующий, но тогда это нужно сделать как-то так, чтобы плагин всё равно можно было обновлять. Либо написать свой.
Страница "Услуги" - просто текстовая, т.е. просто вставлять содержимое из wisiwyg между хедером и футером https://yadi.sk/i/vfzysJ77wOLgKg
Заявки фрилансеров
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