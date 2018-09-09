Верхний заголовок, который ейчас H1 выводится только в админ панели без возможности редактирования H1. нужно убрать данный заголовок из H1 в DIV - приложен скрин что он не редактируется. нужно этот заголовок в ...
Натянуть верстку
Есть верстка, необходимо натянуть на систему управления вордпресс, задание срочное
Верстку скину в личные сообщения, приступать нужно как можно быстрее
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