Натянуть верстку

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Закрыт16 заявок198 просмотров

Есть верстка, необходимо натянуть на систему управления вордпресс, задание срочное

Верстку скину в личные сообщения, приступать нужно как можно быстрее

WordPress
7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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