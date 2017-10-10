Разработать логотип и фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок253 просмотра

Здравствуйте! Название компании во вложении. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, а именно, визитку, фирменный бланк, конверт и тд. Все это необходимо разработать в Кореле и передать в CDR формате 1 вариант в векторе, 2 вариант по слоям.

Требование к Логотипу:

Он должен быть интересным, стильным, но не глянцевым, нести внутренний смысл. Простачковый не пойдет. Темный тоже не пойдет. 

Требование к визитке:

Визитка должна быть стильной, но не глянцевой, доносить весь смысл того чем занимается компания,  не должна быть темной.

Данные на визитке: Название компании, лого,  ФИО, должность, контактные данные, емейл, сайт. Двусторонняя.

У компании несколько направлений:

1. Водоподготовка. Системы очистки воды

2. Канализационные системы

3. Системы отопления

4. Системы вентиляции и кондиционирования

5. Ремонт оборудования систем отопления, вентиляции, очистки воды.

6. Производство изделий из пластика 

Этот список нужно разместить на визитке. 

По остальному фирменному стилю,  вы уже думаю сами знаете как должно быть. Главное что бы не было чрезмерного нагромождения.

По всем вопросам обращайтесь в личку, постараюсь ответить четко и без словоблудия!

8 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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