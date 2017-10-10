Разработка визуальной айдентики бренда Organic Linen

Требуется разработать визуальную айдентику бренда. Ожидаемый результат:- возможные вариации уже существующего логотипа, вариативность, развитие логотипа;- расширение существующей базовой цветовой палитры;- шрифты, стилистика расположения текстов, заголовков;- фоны, элементы графики;- инфографика (пиктограммы, обозначения);- стиль: иллюстрации, образы.Исходники (что уже есть в наличии):- бренд;- базовая цветовая палитра;- шрифт написания названия бренда;- сайт компании (https://organiclinen.shop).О компании

Organic Linen Co занимается продажей льняных тканей и льняных текстильных изделий для дома. Наш акцент на натуральных, экологических и традиционных материалах отечественного производства.

Мы отдаём предпочтение предметам, дизайн которых гармонирует с природными качествами льна, где сохраняется текстура ткани, где национальные орнаменты подчёркивают давнюю историю этого материала.

Спокойные цвета сочетаются с органическими свойствами ткани, изделия из которых практичны, устойчивы к износу и гипоалергенны.

Мы часть тех, кто ценит природу и восхищается ею. И в том числе лён делает нас ближе к ней.