Нужно разработать айдентику/ Brand Guidelines

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт12 заявок400 просмотров

У меня есть уже логотип (во всех форматах), который меня устраиват, и мне нужно разработать фирменный стиль/айдентику бренда.Точнее сказать мне нужен Brand Guidelines включающий шрифты, цвета итд для того, чтобы под один стиль делать все то, что касается моего бренда.Этот стиль нужно применить не на примере бланков/ручек, а на примере дизайна обложки для страницы на Twitter и YouTube. Так же нужно придумать стиль для текста при накладывании на видео. Примеры: https://www.facebook.com/Insiderscience/videos/1095977640470748/

https://www.instagram.com/p/BZwbInBn_NN/придумать шаблон в фирменном стиле миниатюры на YouTube. Примеры:

https://www.youtube.com/user/JamieOliver/videoshttps://www.youtube.com/channel/UCtTHZkyjRksYGbGupK-p8rw/videoshttps://www.youtube.com/user/WhatsUpMOMS/videosОтзывы и портфолио обязательны. Общение по эл. почте и скайпу. Оплата по Paypal

8 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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