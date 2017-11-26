Разработка визитки для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки145 просмотров

Необходимо создать визитки для салона красоты

Стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при этом на холле заведения, поэтому в приложении именно дизайн-проект холла. Логотип и фото холла прилагаются

8 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$20
4 дня
По срокам и коммуникации все хорошо! Были высокие требования к дизайну, которые не оправдались, результат очень посредственный, ожидали большего!
Не ожидал я от Родиона получить такой отзыв в спину. Я со своей стороны предложил 3 кардинально разных варианта визитки согласно ТЗ (этот "посредственный" дизайн прикладываю по ссылке), был готов работать до последнего, постоянно писал в личку, что бы получить внятные комментарии. Родион же пропадал по несколько дней, появляясь давал поверхностные правки, без конкретики. На вопросы, что и почему не нравится, ответа дать не мог так как выступал, судя по всему не тем, кто принимает окончательное решение. Повторюсь, что готов был продолжать работу и предоставлять варианты... Ребята решили попробовать других дизайнеров - нет проблем, на вкус и цвет как говорится... Но спустя время получаю не очень приятный отзыв без каких либо предупреждений. "Посредственный" дизайн по ссылкам. Основное пожелания было сделать зацепки с интерьером салона ( http://prntscr.com/hfibbv ). http://prntscr.com/hfia9z http://prntscr.com/hfiahx http://prntscr.com/hfiaqe

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
ТОП-10
Фирменный стиль

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