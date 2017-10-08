Фирменный стиль для упаковки воды

1. Разработать фирменный стиль по Марциальной воде Дворцы, который будет прослеживаться и на сайте и на коробке и в рекламной продукции.

2. Дизайн коробки для выпуска - прежде всего ориентируемся на индивидуальную стеклянную бутылку 100 или 200 гр в индивидуальной коробочке

Бутылка https://yadi.sk/i/TcQ4EiyS3NdGFg

Коробка https://yadi.sk/i/qIWn_Ec53NdJFo