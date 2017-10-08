Разработка фирменного стиля, элементов оформления food track

Добрый день!

На данный момент на протяжении 3х лет существует бренд мобильных кофеен San Dianto. На сегодня есть задача по выделению дополнительного бренда San Dianto Caffe, который будет тесно перекликаться с существующим брендом (лого, элементы оформления, персонажи, оформление меню).

Что требуется:

1. переработать лого (за основу взять лого San Dianto)

2. Разработать оформление одноразового стакана.

3. Разработать макет оформления мопеда-food track

Т.к. автомобили в основном базируются в Сочи, возможен вариант привязки персонажей к спортивной тематике, или размещения их на фоне достопримечательностей Сочи.

Цель - добиться привлекательности уровня "хочу подойти посмотреть, а что они там готовят", "хочу сфотографироваться с мопедом/стаканом и выложить в соцсети."

Остальное сделают наши бариста!

Ознакомиться со стилем оформления можно на сайте sandianto.com и по материалам во вложении.