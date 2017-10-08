Фирменный стиль для салона красоты

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Закрыт19 заявок248 просмотров

Необходимо создать фирменный стиль для салона красоты

Фирменный стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при этом на холле заведения, поэтому в приложении именно дизайн-проект холла. Логотип и фото холла прилагаются

8 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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