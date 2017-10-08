Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт32 заявки209 просмотров

Необходима:

1. Разработка макета афиши

2. Разработка фирменного стиля под детский центр за рубежом

8 лет назад
guest_15081893509493
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль для салона красоты

    Необходимо создать фирменный стиль для салона красоты Фирменный стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка фирменного стиля, элементов оформления food track

    $200

    Добрый день!  На данный момент на протяжении 3х лет существует бренд мобильных кофеен San Dianto. На сегодня есть задача по выделению дополнительного бренда San Dianto Caffe, который будет тесно перекликаться с существующим ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен бренд для интернет магазина ножей

    Здравствуйте. Хотим открыть многофункциональный магазин ножей и аксессуаров под брутальным названием РЕЗАК. Нужен бренд для него. Можно попробовать вариант REZAK. В магазине будут представлены ножи для кухни, рыбалки, охоты, туризма, складные, фиксы, топоры, мачете, кукри, ...

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать презентации

    Необходимо сделать 2 презентации для компании. Вся информация есть. Нужно красиво отрисовать. Подробности в личку.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фирменный стиль для упаковки воды

    1. Разработать фирменный стиль по Марциальной воде Дворцы, который будет прослеживаться и на сайте и на коробке и в рекламной продукции. 2. Дизайн коробки для выпуска - прежде всего ориентируемся на индивидуальную ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визитка - Торты на заказ

    $5

    Логотип во вложении. Работы которые нравятся во вложении. Нужно сделать быстро до обеда среды 10.10.2017. визитка будет обычная - мелованная бумага 270 гр, 4+4 (двухсторонняя?) надо подстроить под это ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разработать айдентику/ Brand Guidelines

    У меня есть уже логотип (во всех форматах), который меня устраиват, и мне нужно разработать фирменный стиль/айдентику бренда.Точнее сказать мне нужен Brand Guidelines включающий шрифты, цвета итд для того, чтобы под один стиль делать все ...

    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фирменный стиль для студии звукозаписи

    Для студии звукозаписи необходима разработка фирменного стиля, современного и запоминающегося. Сайт структурно готов и ожидает наполнения контентом и индивидуальными фирменными элементами. Основное направление деятельности студии - живая запись и трансляция концертов, отсюда и название On-Air ...

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать фирменный стиль, доработать эмблему

    Детская футбольная школа ЛИДЕР г. Могилев. Из прикрепленного файла сделать эмблему с названием команды. Разработать фирменный стиль. Разработать рекламный буклет для привлечения большого количества посетителей.

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад