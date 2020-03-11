Wordpress. Обновить. Заблокировать спам.

Здравствуйте! Необходимо на сайте сделать грамотно обновление плагинов и системы управления до последней версии. Так, что бы дизайн и верстка сайта не поехала, что бы весь функционал продолжал работать исправно. Версия сейчас WordPress 4.9.13 с темой оформления The7. Последняя версия 5.3.2.

Из форм обратной связи сейчас идет спам, необходимо установить плагин защиты. Тот который сейчас не справляется.

Скрин из Админки прилагается.

Пишите цену и сроки.