Wordpress. Обновить. Заблокировать спам.

Здравствуйте, есть старый сайт на ВП, работает на вукомерс, сделали новый дизайн, сделали новую верстку с нуля, нужно эту верстку натянуть на ВП, либо с нуля, либо использовать функционал старого сайта, там почти что тоже ...
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Здравствуйте! Необходимо на сайте сделать грамотно обновление плагинов и системы управления до последней версии. Так, что бы дизайн и верстка сайта не поехала, что бы весь функционал продолжал работать исправно. Версия сейчас WordPress 4.9.13 с темой оформления The7. Последняя версия 5.3.2.
Из форм обратной связи сейчас идет спам, необходимо установить плагин защиты. Тот который сейчас не справляется.
Скрин из Админки прилагается.
Пишите цену и сроки.
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