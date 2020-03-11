Установка и настройка шаблона Битрикс

Добрый вечер! Есть магазин на вокоменрце http://rugrill.ru Платежный модуль подключили. Но не появляется вариант оплаты сбером. Надо в коде шаблона копаться. Бюджет не большой так что буду отталкиваться от него. Прошу озвучить, так же напишите по срокам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги! Задача - развернуть шаблон на битриксе (привязать домен,
перенести на хостинг, активировать лицензию, подключить ЦМС к шаблону) немного
по ТЗ доработать структуру (тема легализация авто, структура не большая)
скопировать с другого сайта контент (около 30 страниц). Возможно переделать
графические элементы шаблона под тему бизнеса. Сроки дней 20.
Донор контента – https://vgai24.ru/
Первичный вид шаблона https://legal.vebfabrika.ru/
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