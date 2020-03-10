Перенести сайт на другой сервере + доработки Yii2

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок220 просмотров
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Нужно перенести сайт на другой сервер (американский) возможно https://www.nic.ru/ и доделать правки, что указаны в ТЗ

К работе нужно приступить 11.03 / 12.03

Сайт сделан на фреймворке Yii2

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4 года назад
icebergvn
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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