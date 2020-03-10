Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на ...
Перенести сайт на другой сервере + доработки Yii2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт на другой сервер (американский) возможно https://www.nic.ru/ и доделать правки, что указаны в ТЗ
К работе нужно приступить 11.03 / 12.03
Сайт сделан на фреймворке Yii2
В отклику укажите цену и сроки
По всем вопросам можете писать в личку или телеграм (в профиле)
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