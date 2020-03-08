Натянуть готовую верстку на сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок288 просмотров
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У нас есть сайт строительной компании на wordpress. Мы нарисовали новый дизайн, сверстали его, теперь надо его натянуть на существующий сайт.

Из особенностей:

1) Структура каждой страницы будет блочной, надо заложить функционал формирования каждой страницы из этих самых блоков через админку (чтобы можно было быстро собрать любую новую страницу путем перетаскиванием типовых блоков в админке или типа того);

2) Привести в порядок в соответствии с новым дизайном существующие страницы сайта после натяжки;

3) На сайте появятся новые разделы (например, раздел с дизайнерами и их работами)

Сайт sura21.ru

Архив с жпегами для ознакомления с новым дизайном прикладываю

WordPressСайт на WordPress
4 года назад
Angryscrap
34 годаРоссия
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2 года назад
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R0bert
31 годТаиланд
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WMZ