Настроить тему на wordpress

Интернет Магазин на WordPress +Woocommerce Есть 2 главные категории Он и Она, и в каждой ещё подкатегории. Нужно сделать плагином доработку: Если товар находится сразу в 2х подкатегориях пунктов Он, Она, то возможность загрузки разных картинок и ...