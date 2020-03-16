Настроить тему на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок344 просмотра
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Добрый день

Необходимо настроить тему на wordpress

https://themeforest.net/item/newspaper/5489609

Заменить шрифты на аналогичные русские. Начертание

Настроить пункты основного  меню, и в  мобильной версии. 

Чтобы не было проблем со скоростью загрузки

Стоимость?

WordPress
4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
webalext
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$25
2 дня
WMZ
Все отлично
Работали не по безопасной сделке, но с оплатой проблем не возникло. Все отлично.
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