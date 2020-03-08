Модуль платного доступа к контенту на DLE

Необходим модуль для DLE организации платного доступа к контенту сайта. Необходимо:

- интеграция в админпанель CMS

- Баланс денежных средств непосредственно на сайте в профиле пользователя. У каждого пользователя существует кошелёк на сайте. Пользователь может пополнять кошелёк, оплачивать через кошелёк

функции модуля

- Интеграция с платежными системами Privat24, Visa, Master Card.

- платный доступ к отдельным новостям (настройка при добавлении, редактировании или массово в админапанели)

- платный доступ к категориям (настройка в админпанели).

- статистика пополнения баланса пользователями и использования ими денежных средств в админпанели.

- e-Mail оповещение пользователя о пополнении баланса и доступа к новостям, также уведомления за пару дней до истечения срока подписки.

- что бы по истечению оплаченного срока - пользователь терял доступ к платному разделу.

- e-Mail оповещение администратора о движении денежных средств.

- Скрываться только новость целиком.

- Возможность ручного регулирования доступа к новостям и категории во временных промежутках (от 1 дня до бесконечности)