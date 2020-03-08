Перенести сайт на WP. Реализовать дополнительный функционал

Добрый день. Вот полное ТЗ по проекту. Возможно ли такое реализовать на WordPress? По примеру этого сайта https://alpes-bike.com/ надо реализовать возможность создавать контракты на аренду велосипеда в пдф или ворд формате.На сайте должен лежать рамочных договор аренды с основными условиями сотрудничества, с которыми клиент обязан согласится поставив галочку. Одновременно с этой галочкой в системе должен формироваться индивидуальный договор аренды конкретно под каждого клиента. Это значит, что в общий договор будут вставляться ФИО клиента, информация о том, какие велосипеды и на какой срок он взял, и за какую стоимость, возможно информация о сумме депозита. После того как заказ оформлен, назовем эту стадию номер 0, или стадия бронирования.Стадия номер 1,1 - это передача самих велосипедов от Поставщика (доставщика) к арендатору. Эта стадия должна быть тоже запротоколированна и оформлена письменно. Для этого должна быть предусмотрена процедура фиксации фактов. Поставщик велосипедов передает велосипед арендатору и фиксирует с помощью фотографий факт состояния велосипеда, показывает его техническую исправность и все это должно быть оформлено еще одной бумагой, которая называется акт передачи велосипеда от Поставщика к Арендатору. Можно это назвать открытие акта передачи стадия 1,1. После использования велосипеда Арендатор привозит велосипед обратно и передает его Поставщику, этот факт надо также запротоколировать. Делаются такие же фотографии, проверяется техническая исправность и акт зарывается - исполняется стадия 1,2.Сама форма документа не должна влиять на процесс. У всех форм есть одни и те же поля, которые буду меняться и заполнять в зависимости от клиента. номер и дата документа, ФИО арендатора (персональные данные), адрес доставки, строк аренды, цена аренды, данные об оплате, подпись.Все документы должны храниться и классифицироваться в архиве. Пока просто по фамилии, чтобы их можно было найти. Договоры предоставляются. Проект закрываем после проверки настроенного функционала.