SEO - оптимизация/продвижение сайтов

Знания, которыми я владею:Изучаю поисковое продвижение в течении последнего года (литература по азам SEO, материалы от PixelPlus, курс «SEO-специалист» от WebPromo Experts). Работал в компании SEO-специалистом 4 месяца.Навыки:Сбор семантического ядра и его кластеризация; Поиск площадок для размещения ссылок; Ручное проставление ссылок; Выполнение процедур по внутренней оптимизации сайтов: анализ технических параметров сайта, наполнение готовым контентом, подбор темы и семантики для будущих страниц, оптимизация контента, метатегов; Анализ ссылочных профилей проектов компании и конкурентов;Составление линк планов, анкор листа; Составление и проверка размещаемого контента; Проставление крауд-ссылок.Имею опыт в копирайтинге, SEO-копирайтинге. Ответственно и качественно выполняю работу. Знание украинского и русского языка на уровне носителя, английский - intermediate . Буду рад долгосрочному сотрудничеству!