Vimalesh

Владислав Vimalesh

 
24 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SEO - оптимизация/продвижение сайтов

Знания, которыми я владею:Изучаю поисковое продвижение в течении последнего года (литература по азам SEO, материалы от PixelPlus, курс «SEO-специалист» от WebPromo Experts). Работал в компании SEO-специалистом 4 месяца.Навыки:Сбор семантического ядра и его кластеризация; Поиск площадок для размещения ссылок; Ручное проставление ссылок; Выполнение процедур по внутренней оптимизации сайтов: анализ технических параметров сайта, наполнение готовым контентом, подбор темы и семантики для будущих страниц, оптимизация контента, метатегов; Анализ ссылочных профилей проектов компании и конкурентов;Составление линк планов, анкор листа;  Составление и проверка размещаемого контента; Проставление крауд-ссылок.Имею опыт в копирайтинге, SEO-копирайтинге. Ответственно и качественно выполняю работу. Знание украинского и русского языка на уровне носителя, английский - intermediate . Буду рад долгосрочному сотрудничеству!

SEO-копирайтингСемантическое ядроSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужно семантическое ядро на английском
Все сделано, спасибо!
Хороший заказчик. Понятное ТЗ и рекомендации к выполнению задачи
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