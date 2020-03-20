Нужно семантическое ядро на английском

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка287 просмотров
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Сайт - https://postoplan.app/

Регион продвижения - США.

Сейчас у нас на главную продвигаются запросы:

system for managing social networks

Social Media Management Tools

Social Media Management Programs

Но "продвигаются" - сказано громко, ибо просто слова упоминаются по странице и тайтл сделан.

Сейчас мы будем немного переделывать главную и там будет продвигаться запрос - Free all-in-one automatic social media marketing system плюс те, что вы подберете.

Нужно полноценное семантическое ядро.

Всего у нас есть соцсети:

Facebook

Twitter

Telegram

Linkedin

Pinterest

Instagram

Google my business - пока на сайте нет, но в течение месяца сделаем, с ним работаем тоже.

Наши целевые запросы:

system for managing social networks

Social Media Management Tools

Social Media Management Program

social media calendar или calendar social media

social media scheduler

social media post ideas - и там уже по соцсетям, типа "instagram post ideas", "Facebook post ideas"

Есть у нас в подвале ссылки, там статьи на такие темы:

Scheduled posting on Facebook

Scheduled posting on Twitter

Scheduled posting on Telegram

Scheduled posting on Linkedin

Scheduled posting on Pinterest

Scheduled posting on Instagram

Дл них нужно тоже подобрать запросы, чтобы было четко понятно, что мы продвигаем. Именно по соцсетям лучше всего работают запросы типа "постинг в фейсбук".

Также все что связано с автоматик, типа "automatic social media marketing system", "automatic social media" и "automatic social media posting"

Это программа-минимум.

На выходе я ожидаю все структурировано, чтобы можно было оптимизировать текущие страницы и написать контент для новых.

4 года назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vimalesh
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
5 дней
WMZ
Все сделано, спасибо!
Хороший заказчик. Понятное ТЗ и рекомендации к выполнению задачи
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