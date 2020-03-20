Нужно семантическое ядро на английском

Здравствуйте Нужна помощь в продвижение в поисковых системах портала трудоустройства надомной работы [code][url=https://nadomu.j-0-b.ru]nadomu.j-0-b.ru[/url].[/code] . Для ускорения принятия решения вышлите пожалуйста примеры ваших удачных кейсов, а также в каком формате вам удобнее работать, а также стоимость ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - https://postoplan.app/
Регион продвижения - США.
Сейчас у нас на главную продвигаются запросы:
system for managing social networks
Social Media Management Tools
Social Media Management Programs
Но "продвигаются" - сказано громко, ибо просто слова упоминаются по странице и тайтл сделан.
Сейчас мы будем немного переделывать главную и там будет продвигаться запрос - Free all-in-one automatic social media marketing system плюс те, что вы подберете.
Нужно полноценное семантическое ядро.
Всего у нас есть соцсети:
Telegram
Google my business - пока на сайте нет, но в течение месяца сделаем, с ним работаем тоже.
Наши целевые запросы:
system for managing social networks
Social Media Management Tools
Social Media Management Program
social media calendar или calendar social media
social media scheduler
social media post ideas - и там уже по соцсетям, типа "instagram post ideas", "Facebook post ideas"
Есть у нас в подвале ссылки, там статьи на такие темы:
Scheduled posting on Facebook
Scheduled posting on Twitter
Scheduled posting on Telegram
Scheduled posting on Linkedin
Scheduled posting on Pinterest
Scheduled posting on Instagram
Дл них нужно тоже подобрать запросы, чтобы было четко понятно, что мы продвигаем. Именно по соцсетям лучше всего работают запросы типа "постинг в фейсбук".
Также все что связано с автоматик, типа "automatic social media marketing system", "automatic social media" и "automatic social media posting"
Это программа-минимум.
На выходе я ожидаю все структурировано, чтобы можно было оптимизировать текущие страницы и написать контент для новых.
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