Внесение изменений на сайт

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок302 просмотра
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4 года назад
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$100
25 дней
WMZ
Все отлично! Всегда на связи. Работа выполнена четко! Очень довольны! Определенно рекомендуем к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Четкая задача и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!