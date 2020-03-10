Плагин joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка443 просмотра
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Необходимо доработать текущий или разработать новый плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru:

1) добавить два новых трека

2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker

Ошибки и трекеры в 

https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing

Текущий плагин (в прикреплении):

1) добавляет первые 6 пунктов из общего т.з. на интеграцию https://docs.google.com/document/d/1C53oFp7dZu1BXdprSRO4ycVR9ZqLq4M4p_pR39dp3pM/edit?usp=sharing.

2) работает для joomshopping и  virtuemart.

ID в первом пункте т.з. уникальный для каждого пользователя, т.е. необходимо предусмотреть возможность внесения id в настройках установленного на сайт плагина.

Joomla
4 года назад
cheryukin
Дмитрий 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад