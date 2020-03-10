Плагин joomla

Есть список косяков, которые нужно исправить за предыдущего программиста. Задачи могут быть связаны с написанием/добавлением модулей на имеющийся шаблон или замена шаблона, исходя из пожеланий к внешнему виду и функциям заказчика. У исполнителя должны быть безупречные ...