Запрос к базе замедляет скорость работы сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Последние два месяца сайт стал работать очень медленно, основным источником проблем стал как мы поняли вот этот запрос к базе данных http://prntscr.com/re31m3 Wordpress.

Необходимо решить данную проблему. От вас цена и сроки работы

WordPress
4 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад