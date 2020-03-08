Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на ...
Запрос к базе замедляет скорость работы сайта на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Последние два месяца сайт стал работать очень медленно, основным источником проблем стал как мы поняли вот этот запрос к базе данных http://prntscr.com/re31m3 Wordpress.
Необходимо решить данную проблему. От вас цена и сроки работы
- Похожие заказы
- $15Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
бек ендСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
У нас есть сайт строительной компании на wordpress. Мы нарисовали новый дизайн, сверстали его, теперь надо его натянуть на существующий сайт. Из особенностей: 1) Структура каждой страницы будет блочной, надо заложить функционал формирования каждой страницы из ...Закрыт4 года назад
Внести изменения на сайт OpenCart.Завершен4 года назад
Натянуть шаблон на панель управления,внести изменения в админкуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
После обновления WP - слетел слайдер.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим модуль для DLE организации платного доступа к контенту сайта. Необходимо: - интеграция в админпанель CMS - Баланс денежных средств непосредственно на сайте в профиле пользователя. У каждого пользователя существует кошелёк на сайте. Пользователь может пополнять кошелёк, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Вот полное ТЗ по проекту. Возможно ли такое реализовать на WordPress? По примеру этого сайта [url=https://alpes-bike.com/]https://alpes-bike.com/[/url] надо реализовать возможность создавать контракты на аренду велосипеда в пдф или ворд формате.На сайте должен лежать рамочных договор аренды ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
тема houzez, лицензионная (есть саппорт) WPML стоит и частично настроен перевод с русского на англ и испанский. таблица перевода есть ТЗ https://docs.google.com/document/d/1spZ4-il3p2LYFIcpUFqaEOOrzWHmUCU8nWlcsHEUlq4/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день Необходимо настроить тему на wordpress [url=https://themeforest.net/item/newspaper/5489609]https://themeforest.net/item/newspaper/5489609[/url] Заменить шрифты на аналогичные русские. Начертание Настроить пункты основного меню, и в мобильной версии. Чтобы не было проблем со скоростью загрузки Стоимость?Завершен4 года назад