Доработка магазина на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть список косяков, которые нужно исправить за предыдущего программиста.

Задачи могут быть связаны с написанием/добавлением модулей на имеющийся шаблон или замена шаблона, исходя из пожеланий к внешнему виду и функциям заказчика. У исполнителя должны быть безупречные навыки работы с WordPress, чтобы справляться быстро и четко (не нужно изучать систему при работе над нашим сайтом, поизучали уже...), + хороший вкус, чтобы вносить корректные предложения. Обязательно постоянная оперативная связь по будням с 9 до 16!

ТЗ имеется. Стоимость по договоренности.

WordPress
4 года назад
guest_15838378102663
4 года в сервисе
Был
4 года назад