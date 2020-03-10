Доработка магазина на WordPress

Есть список косяков, которые нужно исправить за предыдущего программиста.

Задачи могут быть связаны с написанием/добавлением модулей на имеющийся шаблон или замена шаблона, исходя из пожеланий к внешнему виду и функциям заказчика. У исполнителя должны быть безупречные навыки работы с WordPress, чтобы справляться быстро и четко (не нужно изучать систему при работе над нашим сайтом, поизучали уже...), + хороший вкус, чтобы вносить корректные предложения. Обязательно постоянная оперативная связь по будням с 9 до 16!

ТЗ имеется. Стоимость по договоренности.