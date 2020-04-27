Сделать бек-енд сайта, доработать фронт

Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на ...
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Нужно посадить корпоративный сайт на вордпресс, связать все страницы, сделать возможность редактировать контент из админки, все согласно верстке - текст, фото, Банера, формы обратной связи, ивенты и так далее. Оптимизировать сайт, подключить основные плагины, сделать сайт безопасным
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