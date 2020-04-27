Сделать бек-енд сайта, доработать фронт

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки173 просмотра
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Нужно посадить корпоративный сайт на вордпресс, связать все страницы, сделать возможность редактировать контент из админки, все согласно верстке - текст, фото, Банера, формы обратной связи, ивенты и так далее. Оптимизировать сайт, подключить основные плагины, сделать сайт безопасным 

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CultureOfProgram
Максим Шабанов 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$230
40 дней
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