Плагин для wp

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки3802 просмотра
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Добрый день, Андрей.

Нужно сделать новый или обновить текущий плагин.

В текущем плагине (прикрепление) нет двух последних пунктов из т.з. https://docs.google.com/document/d/1C53oFp7dZu1BXdprSRO4ycVR9ZqLq4M4p_pR39dp3pM/edit?usp=sharing

Плагин должен соответствовать правилам размещения в маркете wp.

4 года назад
cheryukin
Дмитрий 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад