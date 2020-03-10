Доработка магазина на WordPress

Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1/ добавить функцию накопительной скидки для постоянных клиентов
2/ добавить функцию промокода
...и чтобы это всё работало с эквайрингом Сбербанка. На данный момент человек применяет скидку, все хорошо, а когда настуает момент оплаты, сбер позволяет оплатить только сумму до скидки.
3/ настроить функцию рассылки, чтобы письма не попадали в спам у получателей
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