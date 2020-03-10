Доработка магазина на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1/ добавить функцию накопительной скидки для постоянных клиентов

2/ добавить функцию промокода

...и чтобы это всё работало с эквайрингом Сбербанка. На данный момент человек применяет скидку, все хорошо, а когда настуает момент оплаты, сбер позволяет оплатить только сумму до скидки. 

 

3/ настроить функцию рассылки, чтобы письма не попадали в спам у получателей

WordPress
4 года назад
guest_15838443791872
4 года в сервисе
Был
4 года назад