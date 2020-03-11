Увеличить скорость загрузки сайта CMS Wordpress

Нужно перенести сайт на другой сервер (американский) возможно [url=https://www.nic.ru/,]https://www.nic.ru/[/url] и доделать правки, что указаны в ТЗ К работе нужно приступить 11.03 / 12.03 Сайт сделан на фреймворке Yii2 В отклику укажите цену и сроки По всем вопросам можете писать в личку ...