Надо взять wp-сайт на поддержку и развитие

Есть лендинг на html. Стоит на своем хостинге. Необходимо настроить отправку формы в Геткурс: http://prntscr.com/reqsx6 После отправки формы должна появляться страница "Спасибо" Далее настроить процесс на Геткурсе (аналог функционала формы, которая выдается самим Геткурсом): 1. Происходит авторизация пользователя и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP: https://www.pronutr.com/
За ним надо:
1. Присматривать: обновлять WP, реагировать на сообщения мониторинга
2. Потихоньку дорабатывать по требованиям типа "добавить кнопку для записи на прием"
3. Дорабатывать по части SEO. Без фанатизма, но осознанно двигаться. Провести аудитик, помочь владелице сайта (я не посредник, это моя жена, а у меня на это не хватает времени) собрать семантическое ядро, наметить план, предложить его и по нему двигаться.
Почти все эти задачи предполагают определенную степень самостоятельности и инициативность. Не получится "могу копать, могу не копать".
Нужен подход типа: "для того чтобы название_показателя стало лучше, я предлагаю сделать название_доработки, обойдется в предполагаемую_стоимость. Делаем?"
Прошу предлагать варианты сотрудничества, как они видятся вам. И с чего начать.
Почасовая оплата ок.
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