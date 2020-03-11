Настроить пару простых процессов на Геткурсе

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки242 просмотра
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Есть лендинг на html. Стоит на своем хостинге.

Необходимо настроить отправку формы в Геткурс: http://prntscr.com/reqsx6

После отправки формы должна появляться страница "Спасибо"

Далее настроить процесс на Геткурсе (аналог функционала формы, которая выдается самим Геткурсом):

1. Происходит авторизация пользователя и отправляется письмо на email с подтверждением авторизаци, как если бы данные отправлялись через форму, сгенерированную самим Геткурсом

2. Заносим пользователя в группу, которой доступен бесплатный треннинг

3. Отправляем второе письмо

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Далее настроить второй процесс:

1. Если пользователь после истечения 3 дней не дошел до последнего урока, то отправляем ему письмо

2. Когда пользователь дошел до последнего урока, отправляем ему письмо

3. Когда пользователь дошел до последнего урока, но не купил курс, по истечению 1 дня отправляем ему еще раз письмо и смс

Предлагайте вашу цену и сроки реализации.

4 года назад
seowin
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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