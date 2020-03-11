RSS лента для Яндекс Дзен, dle 13.3

Нужно создать RSS ленту для Яндекс Дзен согласно их требованиям. Техподдержка Дзена ссылается на эти рекомендации https://yandex.ru/support/zen/website/rss-modify.html и на этот валидатор https://validator.w3.org/feed/

Движок dle 13.3 В RSS подключены турбо страницы. Дзен не хочет чтоб они там были. Дзен и Турбо конфликтуют друг с другом.