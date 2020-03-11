Подключит оплату сбер на сайт вордпресс

Добрый вечер!

Есть магазин на вокоменрце http://rugrill.ru

Платежный модуль подключили. Но не появляется вариант оплаты сбером. Надо в коде шаблона копаться. Бюджет не большой так что буду отталкиваться от него. Прошу озвучить, так же напишите по срокам и когда готовы приступить?

Работы по вордпресс очень много так как нужно сайт дорабатывать, в частности поправить мобилку. Но это вынесем в отдельное задание!.